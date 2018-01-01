Анастасия Костенко опубликовала фото в стиле "Спасателей Малибу"

Несмотря на то, что «Спасатели Малибу» точно не стали самой громкой премьерой 2017 года, но при этом образы соблазительных красавиц в фильме по вкусу пришлись уж точно всем. В том числе, по всей видимости, и Анастасии Костенко. Модель накануне опубликовала соответствующие фото на просторах своего Instagram.

«Психологическая зрелость это понимание того, что очень много вещей в мире абсолютно не нуждаются в твоем мнении и комментариях», - пишет Костенко, намекая, по всей видимости, на хейтеров, пришедших в ее профиль от Ольги Бузовой и пишущих разные замечания и оскорбления.





Как известно, модель стала одной из участниц любовного треугольника, в котором также нашлось место Ольге Бузовой и Дмитрию Тарасову. Знаменитого футболиста от певицы она увела, чем спровоцировала тонны интернет-ненависти в свою сторону. Ранее Тарасов сделал ей предложение руки и сердца на Мальдивах, девушка не смогла отказать. Костенко на данный момент отдыхает в роскошном отеле Дубая Бурдж-эль-Араб. Именно в здании, построенном на искусственном острове и соединенным с сушей при помощи моста, девушка будет встречать Новый год.

Николай Офицеров