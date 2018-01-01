Светлана Лобода готовится стать мамой во второй раз

Популярная украинская певица Светлана Лобода порадовала своих многочисленных поклонником, сообщив, что в скором времени она собирается стать мамой во второй раз.

Александр Вест

Подводя итоги 2017 года, звезда поп-музыки составила своё новогоднее письмо, адресованное Дедушке морозу. Фанаты Лободы были весьма взволнованы подобным откровениям, так как Светлана довольно редко делится с широкой общественностью деталями из своей личной жизни. В обнародованном письме Светлана Лобода заметила, что после появления на свет её дочери Евы к ней вернулась любовь в новогоднему периоду и праздничной суматохе, которая порой заполняет весь дом.Также в письме певица с большим восторгом отзывалась о достижениях Евы. Светлана добавила, что в Новом году она приложит все силы, чтобы совместить плотные графики выступлений с временем, которое нужно уделить своей дочери, заметив также, что её семья готова к появлению младшего брата Евы. Отметим, певица всё же не уточнила, кто может выступить в роли отца её второго ребёнка.