Татьяна Мусульбес удивила участников шоу «Дом-2» танцем груди

Татьяна Мусульбес во второй раз отправилась на Остров любви. Сначала девушка казалась скромной и очаровательной, но затем проявилась ее истинная сущность.

Домбровский Сергей

Мусульбес вместе с остальными участниками проекта «Дом-2» употребляла спиртные напитки. Молодые люди после обилия алкоголя начали устраивать откровенные конкурсы. Условием одного из них стало обнажение верхней части тела. «Скромная» Мусульбес не только оголилась, но и показала парням и девушкам настоящий танец груди, чем удивила всех присутствующих. Ее молодой человек Виктор Литвинов, за которого она намеревается выйти замуж, расстроился от увиденного.Парень вызвал свою возлюбленную на серьезный разговор. Мусульбес пыталась оправдаться, но молодой человек не пожелал слушать ее слова и терпеть подобные выходки. В результате беседа едва не переросла в рукоприкладство. Участники шоу сильно усомнились в искренности чувств Мусальбес к Литвинову.