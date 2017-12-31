Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Мнения

Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Как встречают Новый год "звёзды".

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

Сюжеты :

Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя «Съедобные» тренды, которые исчезнут в 2018 году Анфиса Чехова написала новогодний стих о независимой женщине Анна Седокова завершила съёмки «Вокруг света во время декрета» 20 человек предстали перед судом в Вашингтоне по делу о сексе с несовершеннолетними
| | Татьяна Мусульбес удивила участников шоу «Дом-2» танцем груди

Татьяна Мусульбес удивила участников шоу «Дом-2» танцем груди

Сегодня, 11:00
Татьяна Мусульбес во второй раз отправилась на Остров любви. Сначала девушка казалась скромной и очаровательной, но затем проявилась ее истинная сущность.

Татьяна Мусульбес удивила участников шоу «Дом-2» танцем груди

 

Мусульбес вместе с остальными участниками проекта «Дом-2» употребляла спиртные напитки. Молодые люди после обилия алкоголя начали устраивать откровенные конкурсы. Условием одного из них стало обнажение верхней части тела. «Скромная» Мусульбес не только оголилась, но и показала парням и девушкам настоящий танец груди, чем удивила всех присутствующих. Ее молодой человек Виктор Литвинов, за которого она намеревается выйти замуж, расстроился от увиденного.

Парень вызвал свою возлюбленную на серьезный разговор. Мусульбес пыталась оправдаться, но молодой человек не пожелал слушать ее слова и терпеть подобные выходки. В результате беседа едва не переросла в рукоприкладство. Участники шоу сильно усомнились в искренности чувств Мусальбес к Литвинову.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Виктор Литвинов готовится к женитьбе с Татьяной Мусульбес
Виктор Литвинов готовится к женитьбе с Татьяной Мусульбес

Фанаты Татьяну Мусульбес весьма неоднозначно отреагировали на новость о скором бракосочетании своей любимицы с Виктором Литвиновым, так как девушка ещё совсем

"Дом-2": Татьяна Мусульбес показала горячее фото со своим возлюбленным

Одна из участниц «Дом-2» Татьяна Мусульбес показала на просторах своей социальной сети горячее фото со своим молодым человеком Виктором. На снимке девушка

Татьяна Мусульбес радует фанатов горячими фото с пляжа на Сейшелах
Татьяна Мусульбес радует фанатов горячими фото с пляжа на Сейшелах

Участница «Дом-2» Татьяна Мусульбес выложила очередное горячее фото с пляжа. Девушка похвастала тёплой погодой и подтянутой фигурой.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости