Филипп Киркоров напомнил всем о новогодней премьере Аллы Пугачевой "Я летала"

Филипп Киркоров решил поддержать свою бывшую супругу и легенду отечественной сцены Аллу Пугачеву, чья новая песня «Я летала» будет презентована в ходе новогоднего огонька сегодня ночью на Первом канале. О премьере и решил напомнить поп-король.

«Наиболее ожидаемая и долгожданная премьера и выступление на новогоднюю ночь. Не пропустите Алла Пугачева и ее новая композиция «Я летала», написанная Олегом Влади», - заявил Киркоров.

Не так давно Филипп Киркоров в ходе передачи «Привет, Андрей» поделился мнением о том, что его жизнь в корне изменилась после того, как он принял участие в «Песне-71». Также в эфире показали массу раритетных материалов, которые растрогали даже самого Киркорова.

Николай Офицеров