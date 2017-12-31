Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

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Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Как встречают Новый год "звёзды".

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | Филипп Киркоров напомнил всем о новогодней премьере Аллы Пугачевой "Я летала"

Филипп Киркоров напомнил всем о новогодней премьере Аллы Пугачевой "Я летала"

Сегодня, 12:00
Филипп Киркоров решил поддержать свою бывшую супругу и легенду отечественной сцены Аллу Пугачеву, чья новая песня «Я летала» будет презентована в ходе новогоднего огонька сегодня ночью на Первом канале. О премьере и решил напомнить поп-король.
 

Филипп Киркоров напомнил всем о новогодней премьере Аллы Пугачевой "Я летала"

 

«Наиболее ожидаемая и долгожданная премьера и выступление на новогоднюю ночь. Не пропустите Алла Пугачева и ее новая композиция «Я летала», написанная Олегом Влади», - заявил Киркоров.
 
Не так давно Филипп Киркоров в ходе передачи «Привет, Андрей» поделился мнением о том, что его жизнь в корне изменилась после того, как он принял участие в «Песне-71». Также в эфире показали массу раритетных материалов, которые растрогали даже самого Киркорова.

Николай Офицеров
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