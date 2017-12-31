Филипп Киркоров напомнил всем о новогодней премьере Аллы Пугачевой "Я летала"Сегодня, 12:00
Известный российский певец Филипп Киркоров напомнил в соцсетях о знаменательном событии в жизни его бывшей супруги Аллы Пугачевой. Он разместил фото Примадонны
Исполнитель Филипп Киркоров простился со своей онкобольной матерью Викторией благодаря настойчивому совету Аллы Пугачевой. Об этом рассказал отец знаменитого
Филипп Киркоров на фестивале «Новая волна» презентовал свое новое музыкальное видео, в котором король российской эстрады снялся обнаженным.