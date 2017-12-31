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| | Ксения Бородина рассказала о лучших моментах жизни уходящего года

Ксения Бородина рассказала о лучших моментах жизни уходящего года

Вчера, 22:40
В Instagram популярная телеведущая Ксения Бородина разместила видео, в котором собраны лучшие моменты из её жизни за 2017 год. В подборке представлены моменты из жизни Ксении и её семьи, которые обрели наибольшую популярность среди её фанатов.

Ксения Бородина рассказала о лучших моментах жизни уходящего года

 

В сети микроблогов Instagram в качестве новогоднего подарка для своих поклонников Ксения Бородина обнародовала видеозапись, в которой собраны наиболее знаменательные моменты из её жизни, произошедшие в уходящем году. В видеоподборке содержатся материалы, которые получили наибольшую поддержку в Instagram со стороны фанатов Ксении. На третьем месте оказался момент, когда её дочь пошла во второй класс. Поклонники Ксении оценили фотографию её маленькой школьницы, оставив под ней более 700 тысяч лайков.

Второе место досталось фотографии, набравшей более 715 тысяч лайков, на которой её дочь заняла 2 место на соревнованиях по легкой атлетике. А первую строчку заняло фото с Теоной – её младшей дочерью, которое стало первым изображением её чада, показанным Бородиной широкой общественности.
Александр Вест
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