Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

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Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

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На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

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На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | Рустам Солнцев окрестил новую песню Пугачевой эпитетом «дурацкая»

Рустам Солнцев окрестил новую песню Пугачевой эпитетом «дурацкая»

Сегодня, 10:25
Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва, торжественно покинувшая сцену в 2010 году, иногда радует преданных поклонников редкими выступлениями на мероприятиях и новыми песнями. Однако последний клип на композицию «Я летала» получил неоднозначную оценку от фанатов, мнения которых кардинально разделились.

Рустам Солнцев окрестил новую песню Пугачевой эпитетом «дурацкая»

 

Участник телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев поделился своим мнением о новом направлении творчества Аллы Пугачёвой, которое не пришлось ему по вкусу, невзирая на ее попытки угнаться за модой. По мнению звезды шоу, старые хиты исполнительницы представляют собой действительно шедевральные работы, которые навсегда вошли в историю и в сердца поклонников.

К таким хитам он причислил композицию «Балет», которая при сравнении с новой песней серьезно выигрывала, так как последняя абсолютно «невразумительна и бессмысленна».
Пойда Анна
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