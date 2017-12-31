Виктория Боня поразила фанатов стройной фигурой в бикини

Популярная модель, телеведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня продолжает восхищать окружающих своей превосходной фигурой. На этот раз знаменитость можно увидеть в мини-бикини.

Виктория Боня в Instagram разместила завораживающий снимок, где она позирует на пляже, на фоне восхода Солнца. При этом на снимки виден только изящный силуэт телеведущей. Поклонники похвалили Боню за прекрасный внешний вид и сказали, что Виктория является примером для многих современных мам.

Светлана Славянская

«Самая прекрасная мамочка милой девочки», «Очень грациозная», «Вика, ты красотка!», «Стройна, как новогодняя ёлочка!», «Виктория, всегда восхищаюсь Вами, вы очень мотивируете!», - комментировали фотографию поклонники Бони в Instagram.