Виктория Боня поразила фанатов стройной фигурой в бикини

Виктория Боня в Instagram разместила завораживающий снимок, где она позирует на пляже, на фоне восхода Солнца. При этом на снимки виден только изящный силуэт телеведущей. Поклонники похвалили Боню за прекрасный внешний вид и сказали, что Виктория является примером для многих современных мам.
«Самая прекрасная мамочка милой девочки», «Очень грациозная», «Вика, ты красотка!», «Стройна, как новогодняя ёлочка!», «Виктория, всегда восхищаюсь Вами, вы очень мотивируете!», - комментировали фотографию поклонники Бони в Instagram.