Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

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Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Как встречают Новый год "звёзды".

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | Виктория Боня поразила фанатов стройной фигурой в бикини

Виктория Боня поразила фанатов стройной фигурой в бикини

Сегодня, 10:01
Популярная модель, телеведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня продолжает восхищать окружающих своей превосходной фигурой. На этот раз знаменитость можно увидеть в мини-бикини.

Виктория Боня поразила фанатов стройной фигурой в бикини

 

Виктория Боня в Instagram разместила завораживающий снимок, где она позирует на пляже, на фоне восхода Солнца. При этом на снимки виден только изящный силуэт телеведущей. Поклонники похвалили Боню за прекрасный внешний вид и сказали, что Виктория является примером для многих современных мам.

Виктория Боня поразила фанатов стройной фигурой в бикини

 

«Самая прекрасная мамочка милой девочки», «Очень грациозная», «Вика, ты красотка!», «Стройна, как новогодняя ёлочка!», «Виктория, всегда восхищаюсь Вами, вы очень мотивируете!», - комментировали фотографию поклонники Бони в Instagram.
Светлана Славянская
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