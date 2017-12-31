Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко выдал все семейные секреты на "Вечернем Урганте"

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Политический конфликт с КНДР приобретает новые масштабы.
От Редактора
На МКС 15 раз наступает Новый год.
Фигурист Евгений Плющенко и его супруга продюсер Яна Рудковская продают места на званый ужин Dior. Яна представляет французский бренд в России, и мероприятие
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко расплакался на шоу «Вечерний Ургант». Мальчик начал переживать, оставшись наедине с Иваном Ургантом, но в итоге ведущему
Поклонники звездного семейства Яны Рудковской и Евгения Плющенко были поражены, когда узнали, что их совместный четырехлетний сын Саша знает стихи Пушкина.