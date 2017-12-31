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| | Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко выдал все семейные секреты на "Вечернем Урганте"

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко выдал все семейные секреты на "Вечернем Урганте"

Вчера, 14:00
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр побывал в гостях на передаче «Вечерний Ургант», в ходе рубрики «Взгляд снизу», где ведущий общается с детьми, звездное чадо выдало все секреты родителей.
 

 

Иван Ургант спросил у Александра, пьют ли его родители шампанское, на что мальчик ответил утвердительно. После он также заявил, что его папа курит, но мама об этом не знает. Урган иронически отметил: «И не узнает», на что послышался одобрительный хохот за кадром.
 
Ранее по сети распространялась информация о том, что Евгений и Яна продают места на званый ужин Dior. Как известно, Рудковская является официальным представителем компании в России, а потому решила, что места будут проданы с благотворительного аукциона, а вырученные средства будут направлены на помощь нуждающимся.

Николай Офицеров
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