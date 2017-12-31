Ксения Бородина преодолела барьер в 10 миллионов подписчиков в Instagram

Известная ведущая и светская львица Ксения Бородина празднует набор 10 миллионов подписчиков в Instagram, заявляя, что это отличный новогодний подарок, как сообщает издание «Версия Инфо».





Подписчики поддержали её, похвали за такое достижение. Кроме Ксении Бородиной, барьер в 10 миллионов смогли преодолеть Ольга Бузова и рэп-исполнитель Тимати. При этом, первая гораздо чаще что-то пишет в Instagram.

Правда, некоторые заявляют, что и Бородиной, и Бузовой для набора такого количества людей помогла накрутка пользователей. Информация не подтверждена, да и артистки никогда прямо об этом не скажут. Характерно, что в целом в этой социальной сети более популярен женский пол, так как от дам чаще появляются снимки, и они могут себе позволить поболтать с комментаторами страницы.

Ирина Летинская