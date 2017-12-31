Ксения Бородина преодолела барьер в 10 миллионов подписчиков в Instagram

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Политический конфликт с КНДР приобретает новые масштабы.
От Редактора
На МКС 15 раз наступает Новый год.
В дружеских и партнерских отношениях телеведущих скандального проекта «Дом-2» Ксении Бородиной и Ольги Бузовой был некоторый перерыв. Но теперь они снова
Телеведущая Ксения Бородина, которая имеет в Instagram популярность ли лице восьми миллионов подписчиков, рекламирует в своём микроблоге модели недавно
Ведущая Ксения Бородина вслед за своим супругом Курбаном Омаровым удалила свой аккаунт в микроблоге Instagram. Такое решение знаменитость приняла несмотря на 5