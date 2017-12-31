Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Мнения

Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Как встречают Новый год "звёзды".

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

Сюжеты :

Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя «Съедобные» тренды, которые исчезнут в 2018 году Анфиса Чехова написала новогодний стих о независимой женщине Анна Седокова завершила съёмки «Вокруг света во время декрета» 20 человек предстали перед судом в Вашингтоне по делу о сексе с несовершеннолетними
| | Яна Земит поздравила Камчатку с Новым Годом

Яна Земит поздравила Камчатку с Новым Годом

Сегодня, 10:10
На странице популярной участницы телепроекта «Дом-2» Яны Земит в Instagram появилась запись, в которой она поздравила всех жителей Камчатки со скорым приходом Нового года.

Яна Земит поздравила Камчатку с Новым Годом

 

В официальном аккаунте Яны Земит в Instagram была обнародована видеозапись, которая порадовала множество её подписчиков. Многочисленные фанаты Яны умилялись видеокадрам, на которых её супруг и дочка занимаются украшением новогодней ели. Попутно с кадрами украшения ёлки в видео также вставлены яркие моменты с летнего пляжа, по которому бежит Яна. В описании к видеозаписи Земит добавила, что её земляки, жители Камчатки, одними из первых вступят в Новый год, в связи с чем она пожелала им всем хорошо отметить данный праздник.

Помимо прочего, Яна пожелала всем своим фанатам отборных угощений на новогоднем столе, отличной компании, а также невероятных успехов в новом году. Отметим, что девушка также выразила благодарность за всё, что ей дал 2017 год.
Александр Вест
Новости по теме
Наташа Королева поздравила всех мужчин страны с 23 февраля
Наташа Королева поздравила всех мужчин страны с 23 февраля

Известная исполнительница Наташа Королева поздравила всех мужчин с 23 февраля. В своем микроблоге Instagram певица опубликовала видеозапись, на которой

Анита Цой поздравила подписчиков с Масленицей
Анита Цой поздравила подписчиков с Масленицей

Анита Цой поздравила подписчиков с Масленицей. Добрые пожелания от своего кумира поклонники Аниты нашли на ее аккаунте в Instagram.

Ксения Собчак поздравила поклонников с Новым годом
Ксения Собчак поздравила поклонников с Новым годом

Ксения Собчак не забыла поздравить своих поклонников с Новым годом. Она опубликовала в сети Instagram свое специальное обращение с праздничной фотографией и

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости