Яна Земит поздравила Камчатку с Новым Годом

В официальном аккаунте Яны Земит в Instagram была обнародована видеозапись, которая порадовала множество её подписчиков. Многочисленные фанаты Яны умилялись видеокадрам, на которых её супруг и дочка занимаются украшением новогодней ели. Попутно с кадрами украшения ёлки в видео также вставлены яркие моменты с летнего пляжа, по которому бежит Яна. В описании к видеозаписи Земит добавила, что её земляки, жители Камчатки, одними из первых вступят в Новый год, в связи с чем она пожелала им всем хорошо отметить данный праздник.
Помимо прочего, Яна пожелала всем своим фанатам отборных угощений на новогоднем столе, отличной компании, а также невероятных успехов в новом году. Отметим, что девушка также выразила благодарность за всё, что ей дал 2017 год.