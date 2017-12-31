Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

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Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Как встречают Новый год "звёзды".

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | Шнуров поздравил фанатов с Новым годом нецензурным стихом

Шнуров поздравил фанатов с Новым годом нецензурным стихом

Сегодня, 09:58
В преддверии Нового года многие знаменитости поздравили с наступающим своих подписчиков. Сергей Шнуров выделился особенным поздравлением в стихах и с нецензурной лексикой.

 

В личном микроблоге Сергей Шнуров разместил видеопоздравление для подписчиков. На кадрах артист на фоне наряженной елки в шапке и очках-сердечках произносит поздравительный стих, подкрепляя сказанное «крепким словечком». Шнуров пожелал всем радости и счастья, для тех, кто желает чего-то добиться – делать все, что от них требует судьба. Артист отметил, что этот год был непростым, но его удалось пережить, поэтому удастся пережить и следующий. В конце Шнуров открыл бутылку шампанского и выпил ее за наступающий год.

Пользователи оценили данное видео и поздравили артиста, пожелав всего хорошего в новом году. Менее чем за сутки ролик просмотрели почти миллион человек, 165 тысяч поставили лайк.
Виктория Озерова
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