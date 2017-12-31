Шнуров поздравил фанатов с Новым годом нецензурным стихом

В личном микроблоге Сергей Шнуров разместил видеопоздравление для подписчиков. На кадрах артист на фоне наряженной елки в шапке и очках-сердечках произносит поздравительный стих, подкрепляя сказанное «крепким словечком». Шнуров пожелал всем радости и счастья, для тех, кто желает чего-то добиться – делать все, что от них требует судьба. Артист отметил, что этот год был непростым, но его удалось пережить, поэтому удастся пережить и следующий. В конце Шнуров открыл бутылку шампанского и выпил ее за наступающий год.
Пользователи оценили данное видео и поздравили артиста, пожелав всего хорошего в новом году. Менее чем за сутки ролик просмотрели почти миллион человек, 165 тысяч поставили лайк.