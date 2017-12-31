Сергей Лазарев стал ближе к Мадонне

Певец Сергей Лазарев обновил свое шоу после двухлетнего тура выступлений. Следующий тур, получивший название «N-Tour», обещает быть успешным благодаря участию личных танцоров и хореографов Мадонны.

Российский исполнитель Сергей Лазарев сообщил о том, что полностью обновит свой прежний двухлетний тур «The Best». В подготовке к следующему туру «N-Tour» уже произошла смена танцевального коллектива будущего шоу, а именно – задействованы новые участники.Певец считает, что предстоящий тур обречен на успех, ведь для постановки номеров в этот раз будут задействованы личные хореографы-постановщики и танцоры из коллектива певицы Мадонны.Лазарев сообщил, что восхищается работоспособностью Мадонны, а также ее невероятными постановками. Исполнитель отметил, что работа с хореографами зарубежной звезды значительно отличается от всех, с кем он имел дело ранее из-за отличной «ментальности и виденья». Благодаря приглашенным профессионалам Лазарев вместе с танцевальным коллективом уже работает над постановкой «очень крутых» номеров.