Экстрасенс Калдре: Нужно надеть лучшую одежду, чтобы год прошёл на подъёме

По мнению Илоны Калдре, являющейся признанным экстрасенсом, люди, ожидающие успехов и жизненного подъёма от Нового года, должны как следует разобраться в своём гардеробе. Калдре заметила, что перед празднованием пришествия Нового года, всем желающим преуспеть в будущем следует облачиться в лучшие наряды из всех доступных. Экстрасенс заметила, что в восточных гороскопах говорят о пользе жёлтого цвета в праздничных одеяниях, что, по её мнению, не имеет особого смысла. Илона добавила, что каждый из цветов символизирует что-то своё, поэтому людям следует выбирать цвета своей одежды, руководствуясь внутренним чутьём и чувством собственного стиля. Также Калдре заявила, что в Новый год лучше всего одеться вызывающе, блестяще.
Экстрасенс Калдре: Нужно надеть лучшую одежду, чтобы год прошёл на подъёмеСегодня, 09:50
Эстонская ведьма Мэрилин Керро прокомментировал смерть своей коллеги Илоны Новоселовой. Экстрасенс убеждена, что провидица чувствовала свою смерть и боялась
Бывает, за дверью шкафа прячется всё то, что хочется убрать с глаз долой. Чаще всего именно беспорядок и есть причина ситуаций, когда нечего надеть. Чтобы
Экстрасенс рассказала, почему у Ксении Собчак и Максима Виторгана нет детей, хотя они живут в счастливом браке уже два года. Оказалось, теледива пока не готова