Экстрасенс Калдре: Нужно надеть лучшую одежду, чтобы год прошёл на подъёме

Популярный экстрасенс из Эстонии Илона Калдре рассказала о том, что нужно сделать, чтобы Новый год был лучше предыдущего. Чтобы год прошёл на подъёме, Илона посоветовала встречать его в лучших одеяниях.

Александр Вест

По мнению Илоны Калдре, являющейся признанным экстрасенсом, люди, ожидающие успехов и жизненного подъёма от Нового года, должны как следует разобраться в своём гардеробе. Калдре заметила, что перед празднованием пришествия Нового года, всем желающим преуспеть в будущем следует облачиться в лучшие наряды из всех доступных. Экстрасенс заметила, что в восточных гороскопах говорят о пользе жёлтого цвета в праздничных одеяниях, что, по её мнению, не имеет особого смысла. Илона добавила, что каждый из цветов символизирует что-то своё, поэтому людям следует выбирать цвета своей одежды, руководствуясь внутренним чутьём и чувством собственного стиля. Также Калдре заявила, что в Новый год лучше всего одеться вызывающе, блестяще.