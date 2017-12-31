Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

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Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Как встречают Новый год "звёзды".

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | Экстрасенс Калдре: Нужно надеть лучшую одежду, чтобы год прошёл на подъёме

Экстрасенс Калдре: Нужно надеть лучшую одежду, чтобы год прошёл на подъёме

Сегодня, 09:50
Популярный экстрасенс из Эстонии Илона Калдре рассказала о том, что нужно сделать, чтобы Новый год был лучше предыдущего. Чтобы год прошёл на подъёме, Илона посоветовала встречать его в лучших одеяниях.

Экстрасенс Калдре: Нужно надеть лучшую одежду, чтобы год прошёл на подъёме

 

По мнению Илоны Калдре, являющейся признанным экстрасенсом, люди, ожидающие успехов и жизненного подъёма от Нового года, должны как следует разобраться в своём гардеробе. Калдре заметила, что перед празднованием пришествия Нового года, всем желающим преуспеть в будущем следует облачиться в лучшие наряды из всех доступных. Экстрасенс заметила, что в восточных гороскопах говорят о пользе жёлтого цвета в праздничных одеяниях, что, по её мнению, не имеет особого смысла. Илона добавила, что каждый из цветов символизирует что-то своё, поэтому людям следует выбирать цвета своей одежды, руководствуясь внутренним чутьём и чувством собственного стиля. Также Калдре заявила, что в Новый год лучше всего одеться вызывающе, блестяще.
Александр Вест
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