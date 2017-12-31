Ведущая "Орла и решки" Натали Неведова расплакалась от радости

Видеоролик в Instagram был просто небольшим отрывком из большого видеоблога ведущей. Девушка дарила подарки случайным прохожим и поднимала настроение жителям Екатеринбурга. Ролик получился очень трогательным и по-настоящему праздничным. Сама Натали Неведова даже заплакала от счастья, когда поздравила одну из пенсионерок Екатеринбурга, а та обняла её в ответ.
Поклонники Натали были просто в восторге от увиденного. Они похвалили девушку за такую инициативу, а также отметили, что она очень добрая и открытая, несмотря на свой звёздный статус. Также, сама ведущая призвала своих подписчиков, по возможности, успеть сделать хотя бы одно доброе дело в уходящем году.