Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

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Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Как встречают Новый год "звёзды".

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | Ведущая "Орла и решки" Натали Неведова расплакалась от радости

Ведущая "Орла и решки" Натали Неведова расплакалась от радости

Сегодня, 09:46
Ведущая программы «Орёл и Решка», Натали Неведова, поделилась со своими поклонниками видеороликом, на котором она выступает в роли Деда Мороза и поздравляет случайных прохожих с Новым годом.

Ведущая "Орла и решки" Натали Неведова расплакалась от радости

 

Видеоролик в Instagram был просто небольшим отрывком из большого видеоблога ведущей. Девушка дарила подарки случайным прохожим и поднимала настроение жителям Екатеринбурга. Ролик получился очень трогательным и по-настоящему праздничным. Сама Натали Неведова даже заплакала от счастья, когда поздравила одну из пенсионерок Екатеринбурга, а та обняла её в ответ.

Поклонники Натали были просто в восторге от увиденного. Они похвалили девушку за такую инициативу, а также отметили, что она очень добрая и открытая, несмотря на свой звёздный статус. Также, сама ведущая призвала своих подписчиков, по возможности, успеть сделать хотя бы одно доброе дело в уходящем году.
Валерия Голицына
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