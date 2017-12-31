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| | Криштиану Роналду считает, что его сын достоин «королевского образования»

Криштиану Роналду считает, что его сын достоин «королевского образования»

Вчера, 21:40
Звезда "Реал Мадрида" решил отдать учиться своего сына в школу Томаса Баттерси, где в данный момент занимается принц Джордж.
 

Криштиану Роналду считает, что его сын достоин «королевского образования»


Знаменитый футболист Криштиану Роналду намерен дать, своему 7-ми летнему сыну, образование на уровне королевских детей. Прежде чем принять такое решение Роналду в Великобритании в ноябре 2017 года посетил несколько школ и остановил свой выбор на школе Томаса Баттерси. Считая, что его сын ничуть не хуже принца Джорджа.

Эта школа находится на юго-западе Лондона, считается самой элитной. Обучение в этом учебном заведении составляет 17 600 фунтов стерлингов в год, что нисколько не настораживает знаменитого футболиста Криштиану Роналду
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