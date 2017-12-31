Криштиану Роналду считает, что его сын достоин «королевского образования»

Звезда "Реал Мадрида" решил отдать учиться своего сына в школу Томаса Баттерси, где в данный момент занимается принц Джордж.

Знаменитый футболист Криштиану Роналду намерен дать, своему 7-ми летнему сыну, образование на уровне королевских детей. Прежде чем принять такое решение Роналду в Великобритании в ноябре 2017 года посетил несколько школ и остановил свой выбор на школе Томаса Баттерси. Считая, что его сын ничуть не хуже принца Джорджа.Эта школа находится на юго-западе Лондона, считается самой элитной. Обучение в этом учебном заведении составляет 17 600 фунтов стерлингов в год, что нисколько не настораживает знаменитого футболиста Криштиану Роналду