Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

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Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Как встречают Новый год "звёзды".

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

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На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | Эрнста просили убрать пенсионеров из "Новогоднего огонька"

Эрнста просили убрать пенсионеров из "Новогоднего огонька"

Сегодня, 10:50
Пользователи соцсетей создали целую петицию, в которой обратились к представителю Первого канала Константину Эрнсту с просьбой убрать из новогоднего "Голубого огонька" главных артистов из отечественной эстрады.

Эрнста просили убрать пенсионеров из "Новогоднего огонька"

 

Как считают телезрители, российской телеэфир, в том числе и новогодние программы,  оккупировали "пенсионеры". В течении последних нескольких лет "Первый канал" транслирует новогодние программы с разными звездами, которые из в года в год не меняются.

На данный момент Константин Эрнст такое заявление никак не комментирует. Среди уже надоевших участников "Новогоднего огонька" телезрители отметили Софию Ротару, Валерия Леонтьева, супругов Леонида Агутина и Анджелику Варум, Примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву и других.

В Госдуме предложили всем федеральным каналам изменить новогоднюю телепрограмму с учётом пожеланий зрителей и Комитет по культуре поддержал предложение. Ранее было известно, что Алла Пугачева не захотела выступать в новогодних эфирах. Но ее все же уговорили. Стало известно в каком образе и с какой композицией выйдет на сцену 31 декабря звезда. 
Любовь Шевцова
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