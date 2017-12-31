Эрнста просили убрать пенсионеров из "Новогоднего огонька"

Пользователи соцсетей создали целую петицию, в которой обратились к представителю Первого канала Константину Эрнсту

с просьбой

убрать из новогоднего "Голубого огонька" главных артистов из отечественной эстрады.

Любовь Шевцова

Как считают телезрители, российской телеэфир, в том числе и новогодние программы, оккупировали "пенсионеры". В течении последних нескольких лет "Первый канал" транслирует новогодние программы с разными звездами, которые из в года в год не меняются.На данный момент Константин Эрнст такое заявление никак не комментирует. Среди уже надоевших участников "Новогоднего огонька" телезрители отметили Софию Ротару, Валерия Леонтьева, супругов Леонида Агутина и Анджелику Варум, Примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву и других.В Госдуме предложили всем федеральным каналам изменить новогоднюю телепрограмму с учётом пожеланий зрителей и Комитет по культуре поддержал предложение. Ранее было известно, что Алла Пугачева не захотела выступать в новогодних эфирах. Но ее все же уговорили. Стало известно в каком образе и с какой композицией выйдет на сцену 31 декабря звезда.