Басков подготовит брачный контракт для Лопыревой

Певец Николай Басков

признался в студии телешоу "Секрет на миллион", что ему не жалко тратить состояния на дорогие сюрпризы для любимой. Но все же исполнитель намерен оформить брачный контракт с Викторией Лопыревой.

Любовь Шевцова

Новость, о том, что Басков и Виктория Лопырева сыграют свадьбу для поклонников стало большой неожиданностью. Но некоторые уже давно догадывались о тайном романе звезд. Певец и теледива запланировали грандиозное торжество на следующий, 2018 год.Баскова пригласили на телешоу "Секрет на миллион". Исполнитель начал задавать каверзные вопросы Лере Кудрявцевой, и поинтересовался, не заключали они с супругом Игорем Макаровым брачный контракт. На это Лера дала отрицательный ответ, "золотой голос" страны это очень удивило. Певец считает, что каждая супружеская пара должна заключать контракт на взаимовыгодных условиях, чтобы в случае развода избежать ряда неприятных конфликтов. Но знаменитость подчеркнул, что не считает себя жадным и осыпает избранницу роскошными подарками.», - пошутил Николай Басков в эфире программы.