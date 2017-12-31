Басков подготовит брачный контракт для Лопыревой

Новость, о том, что Басков и Виктория Лопырева сыграют свадьбу для поклонников стало большой неожиданностью. Но некоторые уже давно догадывались о тайном романе звезд. Певец и теледива запланировали грандиозное торжество на следующий, 2018 год.
Баскова пригласили на телешоу "Секрет на миллион". Исполнитель начал задавать каверзные вопросы Лере Кудрявцевой, и поинтересовался, не заключали они с супругом Игорем Макаровым брачный контракт. На это Лера дала отрицательный ответ, "золотой голос" страны это очень удивило. Певец считает, что каждая супружеская пара должна заключать контракт на взаимовыгодных условиях, чтобы в случае развода избежать ряда неприятных конфликтов. Но знаменитость подчеркнул, что не считает себя жадным и осыпает избранницу роскошными подарками.
«У меня всегда были очень требовательные, шикарные женщины. В отношениях всегда царит страсть, и поэтому на подарки я не скуплюсь. А когда кошелек худеет, приходится что-то придумывать, искать даму с аппетитами поменьше», - пошутил Николай Басков в эфире программы.