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Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Как встречают Новый год "звёзды".

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | Басков подготовит брачный контракт для Лопыревой

Басков подготовит брачный контракт для Лопыревой

Сегодня, 09:10
Певец Николай Басков признался в студии телешоу "Секрет на миллион", что ему не жалко тратить состояния на дорогие сюрпризы для любимой. Но все же исполнитель намерен оформить брачный контракт с Викторией Лопыревой.

Басков подготовит брачный контракт для Лопыревой

 

Новость, о том, что Басков и Виктория Лопырева сыграют свадьбу для поклонников стало большой неожиданностью. Но некоторые уже давно догадывались о тайном романе звезд. Певец и теледива запланировали грандиозное торжество на следующий, 2018 год.

Баскова пригласили на телешоу "Секрет на миллион". Исполнитель начал задавать каверзные вопросы Лере Кудрявцевой, и поинтересовался, не заключали они с супругом Игорем Макаровым брачный контракт. На это Лера дала отрицательный ответ, "золотой голос" страны это очень удивило. Певец считает, что каждая супружеская пара должна заключать контракт на взаимовыгодных условиях, чтобы в случае развода избежать ряда неприятных конфликтов. Но знаменитость подчеркнул, что не считает себя жадным и осыпает избранницу роскошными подарками.

«У меня всегда были очень требовательные, шикарные женщины. В отношениях всегда царит страсть, и поэтому на подарки я не скуплюсь. А когда кошелек худеет, приходится что-то придумывать, искать даму с аппетитами поменьше», - пошутил Николай Басков в эфире программы.


Любовь Шевцова
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