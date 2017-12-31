«Новый год на трассе пройдет»: Шурыгина публично раздвинула ноги

Об этом она рассказала в социальной сети.

Как сообщила Диана Шурыгина, она задалась целью сесть на шпагат, и ей удалось осуществить свою мечту всего за три недели. Для этого она посетила 13 занятий по фитнесу, и к Новому году Шурыгина поразила своими умениями подписчиков. На снимке, опубликованном в сети, она раздвинула ноги на коврике для йоги, фоном для «уникальных» кадров стала новогодняя елка. Апеллируя к своим возможностям, Диана Шурыгина спросила у своих подписчиков, занимаются ли они спортом.

Отечественные СМИ назвали госпожу Шурыгину открытием уходящего года. Так, девушка из Ульяновска получила популярность благодаря скандальному выпуску «Пусть говорят», где ее изнасилование стало достоянием общественности во всех подробностях. Ее знаменитая фраза «на донышке» буквально обрела статус мема.

Несколько дней назад Диана Шурыгина решила на своей странице в Instagram провести небольшой опрос среди своих подписчиков. «Готовы к новому году? С кем будете отмечать? Пишите в комментарии», - подписала снимок Шурыгина, на котором предстала перед публикой в розовой курточке и серой шапке, мило улыбаясь. Однако нежный образ Дианы не помешал пользователям сети раскритиковать девушку. Многие вспомнили ее скандальное прошлое, назвав «женщиной легкого поведения», а также виновницей того, что ее возможный насильник сел в тюрьму. «Твой новый год на трассе пройдет», «Не изнасилуй никого, а то опять на пусть говорят», - написали антифанаты Шурыгиной. «Может, хватит обежать людей, а если бы вы оказались на её месте, что бы вы сказали про себя. И не думайте, что я заступаюсь за Шурыгину просто человеку неприятно. Ну да она такая сякая, но давайте мы не будем думать об этом», - написала одна из подписчиц Дианы Шурыгиной.

Дыль Лилия

Слава жертвы изнасилования до сих пор преследует девушку. В комментариях под ее постами в социальной сети то и дело появляются воспоминания о весьма нелицеприятном случае в ее биографии. В словесном баттле между фанатам и критиками Шурыгиной нередко упоминают и имя ее мужа Андрея Шлягина. Их свадьба стала одной из самых обсуждаемых событий 2017 года. Под одним из совместным снимком Шурыгиной и Шляпина поклонница оставила комментарий относительно «грязного» пиара, который, возможно, пытается добиться пара: «Не пиар это точно, т.к. она не обычный человек из глубинки и ни чем особым не прославилась, то что человек сидит это реально, считаю я, что оба виноваты она что на жралась а тот за то что залез на неё... вот и получают оба с полна один сидит другая получает плевки в свою строну. Вот и вся история, а про пиар это было не уместно».