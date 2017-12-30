Звезда «Дома-2» лично поздравит поклонника с Новым годом

Звезда проекта «Дом-2» Сергей Кучеров в личном микроблоге запустил конкурс. Подписчики решат, кто получит поздравление с Новым годом от Кучерова.

Виктория Озерова

На странице Сергея Кучерова в соцсети Instagram появилась новая публикация. Звезда телестройки объявил о конкурсе, победитель которого получит личное видеопоздравление. Для этого нужно всего лишь оставить под данной записью комментарий. Решать, кто же станет обладателем «главного приза» будут также сами поклонники: чье высказывание получит больше всего отметок «мне нравится», тот и победил.Запись Кучерова вызвала критику некоторых пользователей. Они отметили, что парень не является звездой мирового масштаба, и мало кто захочет получить от него поздравление. Несмотря на это, всего за час публикация набрала более трех тысяч отметок «мне нравится» и почти сто комментариев.