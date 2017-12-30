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| | "Плохое" поздравление: Ольга Бузова 2018 год сравнила с мужским половым органом

"Плохое" поздравление: Ольга Бузова 2018 год сравнила с мужским половым органом

Вчера, 19:51
Ольга Бузова в своём новогоднем поздравлении решила выделиться, записав анимационный ролик под текст песни «Wi-Fi». На кадрах можно заметить, как певица сравнила 2018 год с мужским половым органом.

"Плохое" поздравление: Ольга Бузова 2018 год сравнила с мужским половым органом

 

Девушка решила прорекламировать приложение по созданию видеоэффектов, но в результате снова потерпела неудачу. Всё поздравление от популярной певицы и звезды «Дом-2» было основано на тексте песни «Wi-Fi», в которой говорится о недоверии к представителям мужского пола. Слова в композиции так совпали, что когда говорилось «меня ты хочешь, а получишь ***», - Бузова показала именно на анимационный текст «2018 happy new year».

Такое сравнение следующего года не понравилось поклонникам. «Оля, ты хоть сама поняла, что ты сделала, ты же всё своё будущее автоматически сравнила с мужским половым органом», - написала одна из подписчиц. По-видимому, текст песни «Wi-Fi» Ольги Бузовой поклонники будут помнить именно благодаря таким сравнениям от артистки.
Вещий Олег
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