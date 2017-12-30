Максим Виторган защитил Ксению Собчак от нападок публики

Муж Ксении Собчак Максим Виторган защитил супругу от нападок общественности. Звезда не боится критики, так как с ней ее любящий супруг.

Собчак и ранее много критиковали, но сейчас этих атак стало больше. Она со спокойствием реагирует на все это, к тому же, за нее готов заступиться любимый супруг. Мужчина неоднократно давал отпор недоброжелаьелям любимой. Например, недавно один художник изобразил бывшую ведущую "Дом-2" с тремя языками, намекнув, что Собчак каждому сообщает то, что от нее хотят услышать.

Никита Готский

Ксения Собчак намерена бороться на должность президента России в 2018 году ЦИК утвердил ее кандидатуру несколько дней назад. О желании баллотироваться на такой пост Ксения заявила осенью, многие тогда восприняли это как шутку.Изображение Ксения решила показать на своей странице в Instagram. Она оценила картину, но у ее фанатов это вызвало отвращение. Виторган заметил, что их любовь может выдержать и не такое.