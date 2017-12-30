Известная ведущая Алла Михеева удивила необычным снимком с Дмитрием Нагиевым и Иваном Ургантом, что являлось кадром из новогоднего шоу на Первом канале, которое вся троица и будет вести, как сообщает VistaNews.

Фото примечательно тем, что за артистами их собственные портреты. Однако если Алла Михеева села правильно, то Дмитрий Нагиев и Иван Ургант перепутаны. По мнению поклонников, это сделали специально, чтобы фанаты точно обратили внимание.

Отечественные артисты будут ведущими новогодней программы до того, как пройдёт обращение президента Российской Федерации Владимира Путина. По мнению некоторых, шоу на Первом канале будет более рейтинговое, чем аналогичная передача на «России 1». Поскольку эфир у двух каналов будет идти одновременно, целевой аудитории придётся разделиться.

Ирина Летинская