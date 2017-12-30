Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Мнения

Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Как встречают Новый год "звёзды".

Мощный взрыв в январе 2018 и обитаемый спутник Юпитера: Что скрывает NASA о космосе?

От Редактора

Мощный взрыв в январе 2018 и обитаемый спутник Юпитера: Что скрывает NASA о космосе?

Взрывы в космосе связаны с инопланетянами?

Сюжеты :

Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя «Съедобные» тренды, которые исчезнут в 2018 году Анфиса Чехова написала новогодний стих о независимой женщине Анна Седокова завершила съёмки «Вокруг света во время декрета» 20 человек предстали перед судом в Вашингтоне по делу о сексе с несовершеннолетними Учёные изобрели пластырь, который доставляет лекарство от ожирения прямо «на место» Любители паранормального записали голоса в церкви, в которой на Рождество умирали дети Сборной России пообещали премию в 2 миллиарда рублей в случае победы на ЧМ-2018 Названы самые сексуальные женщины 2017 года
| | Алла Михеева удивила необычным снимком с Дмитрием Нагиевым и Иваном Ургантом

Алла Михеева удивила необычным снимком с Дмитрием Нагиевым и Иваном Ургантом

Вчера, 19:52
Известная ведущая Алла Михеева удивила необычным снимком с Дмитрием Нагиевым и Иваном Ургантом, что являлось кадром из новогоднего шоу на Первом канале, которое вся троица и будет вести, как сообщает VistaNews.

Алла Михеева удивила необычным снимком с Дмитрием Нагиевым и Иваном Ургантом

 

Фото примечательно тем, что за артистами их собственные портреты. Однако если Алла Михеева села правильно, то Дмитрий Нагиев и Иван Ургант перепутаны. По мнению поклонников, это сделали специально, чтобы фанаты точно обратили внимание.

Алла Михеева удивила необычным снимком с Дмитрием Нагиевым и Иваном Ургантом

 

Отечественные артисты будут ведущими новогодней программы до того, как пройдёт обращение президента Российской Федерации Владимира Путина. По мнению некоторых, шоу на Первом канале будет более рейтинговое, чем аналогичная передача на «России 1». Поскольку эфир у двух каналов будет идти одновременно, целевой аудитории придётся разделиться.

Ирина Летинская
Новости по теме
Алла Михеева сверкнула голой грудью‍ в прозрачном халатике
Алла Михеева сверкнула голой грудью‍ в прозрачном халатике

На протяжении уже нескольких дней звезда «Вечернего Урганта» и «Танцев на льду» Алла Михеева наслаждается заслуженным отдыхом, который она проводит на

Алла Михеева рассказала, как отпраздновала Новый год
Алла Михеева рассказала, как отпраздновала Новый год

Телезвезда Алла Михеева рассказала своим фанатам, как она встретила Новый год. Пока все наблюдали за ней с экранов телевизоров она отдыхала в Куршавеле.

Кристина Орбакайте посетила «Подмосковные вечера» с Ургантом
Кристина Орбакайте посетила «Подмосковные вечера» с Ургантом

Известная певица Кристина Орбакайте сообщила своим подписчикам, что посетила передачу «Подмосковные вечера» с Иваном Ургантом. Вместе с совместным снимком

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости