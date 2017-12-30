Алла Михеева удивила необычным снимком с Дмитрием Нагиевым и Иваном Ургантом

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Как встречают Новый год "звёзды".
От Редактора
Взрывы в космосе связаны с инопланетянами?
На протяжении уже нескольких дней звезда «Вечернего Урганта» и «Танцев на льду» Алла Михеева наслаждается заслуженным отдыхом, который она проводит на
Телезвезда Алла Михеева рассказала своим фанатам, как она встретила Новый год. Пока все наблюдали за ней с экранов телевизоров она отдыхала в Куршавеле.
Известная певица Кристина Орбакайте сообщила своим подписчикам, что посетила передачу «Подмосковные вечера» с Иваном Ургантом. Вместе с совместным снимком