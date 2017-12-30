Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой»

Звезда телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев раскритиковал новый виток творчества Аллы Пугачёвой.

Рустам Солнцев готовится к просмотру «Голубого огонька». Он опубликовал на своей странице в Instagram пост, который подкрепил отрывком из клипа любимой артистки Аллы Пугачёвой «Балет». Мужчина старается следовать модным тенденциям, однако когда дело касается Примадонны российской эстрады, обращается к старому материалу.Так и в этот раз Солнцев заявил, что новый трек, который Пугачёва представит в эфире Первого канала 31 декабря, «мягко говоря, дурацкий и невнятный». Тогда как песню «Балет» он назвал шедевром, рассказывают журналисты «ВладТайм».В адрес нового творчества легенды советской сцены уже прозвучало много как положительных, так и отрицательных отзывов. Среди подписчиков Рустама Солнцева тоже нашлось много любителей и критиков «обновлённой» Аллы.