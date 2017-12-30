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| | Второе место на шоу «Голос» занял Тимофей Копылов

Второе место на шоу «Голос» занял Тимофей Копылов

Вчера, 19:12
Исполнитель из Владимира Тимофей Копылов получил «серебро» на шоу «Голос». Певец уступил только Селиму Алахярову.

Второе место на шоу «Голос» занял Тимофей Копылов

 

В финальном выпуске Тимофей Копылов покорял зрителей тремя песнями. Первую композицию «Время последних романтиков» подопечный Агутина исполнил вместе с наставником. После этого Копылов спел рок-хит «Highway to Hell». Китаянка Янг Хэ на этом этапе выбрала композицию «Где же ты мечта», но это не принесло ей удачи и она выбыла из проекта. В финале, таким образом, остались только представители сильного пола. На последнем этапе певец из Владимира исполнил «Вечернюю застольную», Ладислав Бубнар «Карнавал», а Селим Алахяров «Перемен».

Зрители поставили на третье место Бубнара, «серебро» досталось Копылову, а победителем стал Алахяров. За владимировца проголосовали чуть более 37 процентов телезрителей.
Виктория Озерова
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