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| | Диана Шурыгина села на шпагат

Диана Шурыгина села на шпагат

Вчера, 19:00
Жертва изнасилования Диана Шурыгина смогла сесть на шпагат. Для этого звезде "Пусть говорят" понадобилось три недели.

Диана Шурыгина села на шпагат

 

Как сообщает Диана, за три недели до наступления Нового года она решила поставить себе цель научиться садиться на шпагат. Шурыгина посвятила этому упражнению 13 занятий фитнесом и смогла добиться своего. Она опубликовала в Сети фотографию со своим участием, где сидит на шпагате. Ставшая знаменитой простая девушка из Ульяновска интересуется у своих поклонников, а занимаются ли они спортом.

Диану можно смело считать открытием уходящего года. Пять эфиром на "Первом канале" сделали ее настоящей звездой. С ней знакомятся на улице, у не берут автограф, просят сделать селфи. Фраза Шурыгиной "на донышке" стала настоящим мемом. Она решила запустить канал в Telegram, дабы отвечать на вопросы фанатов, отвечать на вопросы и публиковать фото.
Никита Готский
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