Филиппу Киркорову предложили пройти тест на отцовство

Вышел в эфир предновогодний выпуск программы «Привет, Андрей». В гостях у Андрея Малахова побывали звезды фестиваля «Песня года», среди которых был и поп-король Филипп Киркоров. Неожиданно певцу предложили пройти ДНК-тест.

Виктория Озерова

28 лет назад Филипп Киркоров впервые появился на сцене фестиваля «Песня года». Тогда артист выступал вместе Эллен Аннор-Эджей. После выступления певец вместе с музыкантом отправился на гастроли в США, с которых вернулся один. Редакция шоу «Привет, Андрей» нашла Эллен и передала Киркорову весточку от нее. Старая знакомая артиста сейчас живет в Канаде и приглашает поп-короля к себе в гости. У нее в Торонто муж и двое детей. Странным оказалось то, что сын Эллен очень похож на Филиппа Киркорова, что отметил ведущий, и признала Эллен. Малахов пошутил, что Киркорову при случае нужно протии тест на отцовство.Филипп Киркоров был приятно удивлен получением новостей от старой знакомой и пообещал при случае побывать у нее в гостях.