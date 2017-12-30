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| | Лера Кудрявцева поделилась со зрителями секретами личной жизни

Лера Кудрявцева поделилась со зрителями секретами личной жизни

Вчера, 19:04
Ведущая Лера Кудрявцева оказалась на месте главного героя в передаче «Секрет на миллион».

Лера Кудрявцева поделилась со зрителями секретами личной жизни

 

Сегодня, 30 декабря, вышел новый выпуск передачи «Секрет на миллион». Главной героиней стала ведущая Лера Кудрявцева. Она в первый раз так откровенно рассказывала своим зрителям о своей личной жизни.

Лера рассказала, что впервые вышла замуж в 18 лет, но к большому огорчению этот брак не продлился долго. Второй брак тоже не увенчался успехом. Однако в третьем браке, в который она вступила с хоккеистом Игорем Макаровым, она действительно очень счастлива.

Супружеская чета состоит в законном браке уже 6 лет, и, не смотря на большую разницу в возрасте между Кудрявцевой и Макаровым, они не перестают друг друга любить и говорить нежные слова.
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