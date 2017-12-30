Гарик Харламов не мог купить подарок дочери к Новому году

До наступления главного праздника года осталось совсем немного времени, но некоторые все еще не успели приобрести подарки своим родным и близким. К примеру, маленькая дочь Гарика Харламова и Кристины Асмус Анастасия попросила у Деда Мороза куклу-пупса, но родители не могут найти ее в торговых комплексах.
Подписчики Асмус желают звездным родителям побыстрее обнаружить на полках магазинов желанный подарок. Фолловеры принялись рассказывать, где модно купить игрушку: в Перми, Казани, отдельных московских районах и Беларуси. В конечном счете Гарик и его супруга нашли куклу в интернет-маркете.