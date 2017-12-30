Гарик Харламов не мог купить подарок дочери к Новому году

Актер Гарик Харламов не успел купить подарок дочери на Новый год. Произошедшее его жена назвала "кризисом".

Никита Готский

До наступления главного праздника года осталось совсем немного времени, но некоторые все еще не успели приобрести подарки своим родным и близким. К примеру, маленькая дочь Гарика Харламова и Кристины Асмус Анастасия попросила у Деда Мороза куклу-пупса, но родители не могут найти ее в торговых комплексах.Подписчики Асмус желают звездным родителям побыстрее обнаружить на полках магазинов желанный подарок. Фолловеры принялись рассказывать, где модно купить игрушку: в Перми, Казани, отдельных московских районах и Беларуси. В конечном счете Гарик и его супруга нашли куклу в интернет-маркете.