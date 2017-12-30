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| | Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной

Вчера, 17:55
Оперные исполнительные Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов в преддверии Нового года отметили вторую годовщину со дня их свадьбы, с чем и поздравили друг друга.

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной

 

Журналисты «ВладТайм» рассказали, что трогательные послания от супругов появились на их страницах в Instagram. Популярный тенор опубликовал их свадебное фото. Под ним он поблагодарил жену за то, что на протяжении двух лет делает его счастливым. В свою очередь Анна записала мужу видео. Годовщина совпала с концертом пары в Будапеште, и пока Юсиф отрабатывал свою программу, Нетребко поделилась с поклонниками своими чувствами. Она сказала, что ей безумно хочется обнять и поцеловать мужа, потому что он показал ей, как это – быть счастливой. И она сделала это, как только тот закончил петь.

Поклонники обоих артистов с радостью присоединились к поздравлениям четы. Женщины делали Анне комплименты, говоря, что её женское счастье отображено на лице. Певица, в самом деле, светилась от счастья и еле сдерживала слёзы. А вот подписчики не все смогли сдержаться: «Какая прелесть. Я аж прослезилась, какие вы счастливые!», «Анечка, ну есть же мужчины! Сижу плачу», - пишут фанаты. Они также пожелали паре многих лет совместной жизни и общих детей.
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