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| | Новогодние подарки Рудковской вызвали негодование пользователей

Новогодние подарки Рудковской вызвали негодование пользователей

Вчера, 17:47
Яну Рудковскую вновь осудили пользователи. На этот раз продюсер накликала негодование подписчиков выставлением на всеобщее обозрение роскошных новогодних подарков.

Новогодние подарки Рудковской вызвали негодование пользователей

 

В своем профиле в Instagram Яна Рудковская похвасталась подарками от бизнес-партнеров. На фото запечатлен сын деятельницы рядом с елкой в окружении пакетов от известного бренда. Публикация известного продюсера вызвала бурную реакцию пользователей соцсети. Некоторые даже подсчитали приблизительную стоимость таких презентов. Многие написали, что продюсеру стоит быть поскромнее, и не выставлять на показ свою роскошную жизнь. Однако нашлись и защитники Рудковской, которые отметили, что каждый вправе размещать такие фото, если всего добился самостоятельно.

Яна Рудковская ответила негодующим. Продюсер написала, что работает без выходных и в условиях жесткой конкуренции. Также продюсер напомнила хейтерам, что она занимается благотворительностью.
Виктория Озерова
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