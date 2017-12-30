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| | Кара Делевинь и Пэрис Джексон стали лучшими подругами

Кара Делевинь и Пэрис Джексон стали лучшими подругами

Вчера, 17:35
Пэрис Джексон и Кара Делевинь стали подругами. Некоторые сомневаются, что между девушками обычная дружба.

Кара Делевинь и Пэрис Джексон стали лучшими подругами

 

В начале последнего месяца этого года Пэрис и Кара отправились в один из ночных клубов Лондона. После этого они постоянно ходят вместе на разные мероприятия. Публика интересуется, обычные дружеские отношения между ними.

В соцсетях Джексон и Делевинь нередко публикуют фотографии, где они находятся вместе. К примеру, не так давно они побывали в одном из британских заведений, к тому же вместе встретили Рождество. Пэрис отправилась к подруге в Италию и Чехию, где та участвовала в съемочном процессе. Фанаты, не оставляющие своим вниманием девушек, подозревают, что связывает их не только дружба.
 
Данные о романе Делевинь и Джексон подогревают инсайдеры, сообщавшие о высказывании Пэрис и Кары, что те не готовы пока к серьезным отношениям, но при этом нельзя заметить между ними искры. Сами девушки пытаются со всей внимательностью скрыть от всех свою личную жизнь.

Никита Готский
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