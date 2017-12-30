Кара Делевинь и Пэрис Джексон стали лучшими подругами

В начале последнего месяца этого года Пэрис и Кара отправились в один из ночных клубов Лондона. После этого они постоянно ходят вместе на разные мероприятия. Публика интересуется, обычные дружеские отношения между ними.
Кара Делевинь и Пэрис Джексон стали лучшими подругамиВчера, 17:35
Дочь известного американского исполнителя Майкла Джексона Пэрис Джексон призналась, что была любимицей своего отца. Этой информацией она поделилась с
Приятели Пэрис Джексон взволнованны тем, что ее новый возлюбленный чрезвычайно активно ухаживает за дочерью знаменитого певца.
Кара Делевинь снимется в комедийном фильме вместе с Уиллом Ферреллом. Название фильма и дата его выхода пока неизвестны.