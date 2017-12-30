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| | Телеведущая Ольга Шелест была экстренно госпитализирована

Телеведущая Ольга Шелест была экстренно госпитализирована

Вчера, 17:26
Известная телеведущая Ольга Шелест в преддверии Нового года была экстренно госпитализирована. Врачи диагностировали у российской телеведущей повреждение сухожилий в руке, из-за чего пришлось включить оперативное вмешательство.

Телеведущая Ольга Шелест была экстренно госпитализирована

 

Из-за неосторожного обращения с весьма острым кухонным ножом, который Ольга использовала в процессе нарезки салата, она случайно провела лезвием по своей руке. Нож был достаточно острым, чтобы оставить глубокий порез. Медицинские специалисты определили, что одним движением Ольга Шелест сумела разрезать себе в руке сухожилие, из-за чего ей пришлось экстренно делать операцию. Отметим, что на следующий день после оперативного вмешательства медики разрешили отправиться телеведущей домой.

Стоит добавить, что Ольга планировала отправиться на отдых со своей семьёй, где они собирались покататься на сноубордах, чего, скорее всего, Шелест придётся избежать.
Александр Вест
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