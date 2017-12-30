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| | Снега нет, но вы держитесь: "Ясные дни" Газманова стали причиной жары в Москве

Снега нет, но вы держитесь: "Ясные дни" Газманова стали причиной жары в Москве

Вчера, 16:48
Олег Газманов привёз в Москву «ясные дни», что и стало причиной отсутствия снега в российской столице. На эту тему он решил пошутить в своём блоге, после чего подписчики решили отправить исполнителя подальше из России.

Снега нет, но вы держитесь: "Ясные дни" Газманова стали причиной жары в Москве

 

Популярный российский исполнитель сделал необычный для нынешней погоды снимок, слепив снеговика. Газманов подписал фото следующим образом: «Если его не уберечь - другого не слепить! Снега нет! Если это из-за моих ясных дней, то пора улетать из Москвы».

Поклонники нашли истинную причину весенней погоды в Москве, считая «ясные дни» Газманова угрозой для новогоднего настроения. Разумеется, поклонники стали это высказывать в юмористической манере. Но снеговик Газманова удивил многих, ведь в последние дни в российской столице температура воздуха поднялась до рекордных отметок.
Вещий Олег
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