Снега нет, но вы держитесь: "Ясные дни" Газманова стали причиной жары в Москве

Популярный российский исполнитель сделал необычный для нынешней погоды снимок, слепив снеговика. Газманов подписал фото следующим образом: «Если его не уберечь - другого не слепить! Снега нет! Если это из-за моих ясных дней, то пора улетать из Москвы».
Поклонники нашли истинную причину весенней погоды в Москве, считая «ясные дни» Газманова угрозой для новогоднего настроения. Разумеется, поклонники стали это высказывать в юмористической манере. Но снеговик Газманова удивил многих, ведь в последние дни в российской столице температура воздуха поднялась до рекордных отметок.