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| | Певица Варда стала обладательницей "черного пояса по отдыху"

Певица Варда стала обладательницей "черного пояса по отдыху"

Вчера, 17:03
Певица Вардануш Мартиросян, более известная как Варда, получила "черный пояс по отдыху". Об этом она сообщает в Instagram.

Певица Варда стала обладательницей "черного пояса по отдыху"

 

Певица Варда опубликовала новый пост в соцсети, где пожаловалась на то, что не знает, как создать интригу в своей жизни. При этом она отмечает, что все же является счастливой, а радости в жизни ей добавил флешмоб, организованный как самой Вардой, так и ее подругами. Девушки смогли в конечном счете заполучить своеобразный черный пояс по отдыху. Варда призвала своих подписчиков присоединиться к мероприятию и показать "экзаменационное" видео с соответственным хештегом.

Вардануш Мартиросян известна не только как певица, но и танцовщица. За десятилетнюю карьеру в этой сфере она смогла стать первой в танце на шесте и завоевать престижные титулы. К примеру, Варда - финалистка мирового первенства по танцам на шесте в 2009 году. Чемпионат планеты состоялся в тогда в Амстердаме.
Никита Готский
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