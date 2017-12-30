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| | Разработчик Tor обвинила в изнасиловании Джейкоба Эпплбаума

Разработчик Tor обвинила в изнасиловании Джейкоба Эпплбаума

Вчера, 16:33
Челси Комло, которая разрабатывала программное обеспечение и являлась сотрудницей Tor, заявила, что её изнасиловал главный участник Проекта Джейкоб Эпплбаум, как сообщает VistaNews.

Разработчик Tor обвинила в изнасиловании Джейкоба Эпплбаума

 

По словам девушки, Эпплбаум часто предлагал ей интимной связь, а однажды, когда девушка выпила, совершил над неё насильственное действие сексуального характера. Знакомство с ним состоялось два года назад, когда проходил Всемирный конгресс хакеров. Джейкоб Эпплбаум – уважаемый человек среди компьютерных специалистов, потому Челси Комло было важно, чтобы он ей доверял, и она старалась не воспринимать всерьёз неприличные намёки. В частности, девушка приняла за шутку, когда программист предложил ей оргию.

Однако на Всемирном конгрессе хакеров разработчик Tor достаточно много употребила спиртного, и когда Эпплбаум это заметил, то совершил с ней интимный акт прямо на глазах у своих друзей-мужчин. Девушка пыталась сопротивляться, но у неё ничего не выходило. В настоящее время известный программист получил право посетить ежегодный съезд, а то, как он себя повёл, сообщество не обсуждает, несмотря на медицинское обследование и полицейский отчёт.

Ирина Летинская
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