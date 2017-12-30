Разработчик Tor обвинила в изнасиловании Джейкоба Эпплбаума

Челси Комло, которая
разрабатывала программное обеспечение и являлась сотрудницей Tor, заявила, что
её изнасиловал главный участник Проекта Джейкоб Эпплбаум, как сообщает VistaNews.
По словам девушки,
Эпплбаум часто предлагал ей интимной связь, а однажды, когда девушка выпила,
совершил над неё насильственное действие сексуального характера. Знакомство с
ним состоялось два года назад, когда проходил Всемирный конгресс хакеров.
Джейкоб Эпплбаум – уважаемый человек среди компьютерных специалистов, потому
Челси Комло было важно, чтобы он ей доверял, и она старалась не воспринимать
всерьёз неприличные намёки. В частности, девушка приняла за шутку, когда
программист предложил ей оргию.
Однако на Всемирном
конгрессе хакеров разработчик Tor достаточно много употребила спиртного, и
когда Эпплбаум это заметил, то совершил с ней интимный акт прямо на глазах у
своих друзей-мужчин. Девушка пыталась сопротивляться, но у неё ничего не
выходило. В настоящее время известный программист получил право посетить
ежегодный съезд, а то, как он себя повёл, сообщество не обсуждает, несмотря на
медицинское обследование и полицейский отчёт.
Ирина Летинская