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| | Виктория Лопырёва хочет помериться ёлками с Николаем Басковым и Филиппом Киркоровым

Виктория Лопырёва хочет помериться ёлками с Николаем Басковым и Филиппом Киркоровым

Вчера, 16:19
Популярная российская модель Виктория Лопырёва приняла эстафету от Андрея Малахова. Девушка в ответ бросила вызов своему возлюбленному Николаю Баскову и королю российской эстрады Филиппу Киркорову.

Виктория Лопырёва хочет помериться ёлками с Николаем Басковым и Филиппом Киркоровым

 

Эстафета под названием «Моя ёлка» уже обошла дома многих звезд российского шоу-бизнеса. Пользователи Instagram пристально следили, как Андрей Малахов ответит на вызов Аллы Вербер. В результате он не смог показать ёлку, потому что на тот момент ещё не установил её дома.

В ответ телеведущий бросил вызов Ольге Бузовой и Виктории Лопырёвой. Модель приняла участие в эстафете и показала свою ёлку. Поклонники отметили красоту не только девушки, и новогоднего дерева, которое виднелось на заднем плане. Сама же Лопырёва бросила вызов певице Нюше, жениху Николаю Баскову и королю российской эстрады Филиппу Киркорову. Они пока ещё не ответили на вызов топ-модели.
Вещий Олег
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