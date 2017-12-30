Студентка из Санкт-Петербурга попала в ТОП-100 самых красивых женщин мира

Автора рейтинга внесли девушку на 16 позицию своего списка, составленном по версии издания TC Candler. Год назад этот же журнал присудил ей только 95 место. Жительнице Санкт-Петербурга также удалось обогнать таких западных звезд, как Моника Белуччи, Натали Портман, Кира Найьли и других. Девушка является студенткой и обучается в университете технологий управления и экономики.
Соответствующий рейтинг TC Candler составляет на протяжении последлующий 27 лет. Его авторы принимают во внимание как мнения пользователей соцсетей, так и предпочтения сотен специалистов. Как сообщается, первое место в нынешнем году занялся американская актриса Лайза Соберано. В разные годы победительницами становились Эмма Уотсон, Софи Марсо и Николь Кидман.