Юлия Ковальчук объявила, что 27 декабря текущего года закончила последние съемки, и теперь она абсолютно свободна. Соответствующая запись появилась в личном микроблоге певицы.

Виктория Озерова

Популярная российская исполнительница Юлия Ковальчук ушла в режим «free». Последние съемки закончены, так что теперь она занимается предновогодними приготовлениями. Об этом сообщила сама девушка в личном микроблоге в соцсети Instagram. Также Ковальчук посетовала на то, что в последнее время выбор подарков стал для жителей РФ «головной болью», так как на них уходит месячный заработок, а презенты должны быть просто знаком внимания. У подписчиков Юлия спросила, чтобы они хотели получить к празднику.Позже Ковальчук сообщила, что к ней вернулось предвкушение Нового года. Певица связала это с новым статусом мамы и тем, что в этом году она будет встречать праздник в кругу родных. Юлия призналась, что сама нарядила выбрала и нарядила елку.