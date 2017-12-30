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| | В болезнях Олега Табакова обвинили стоматологов

В болезнях Олега Табакова обвинили стоматологов

Вчера, 16:04
Тяжелейшее состояние известного отечественного актёра и режиссёра Олега Табакова, из-за которого медицинским специалистам пришлось ввести артиста в медикаментозную кому, связывают с оплошностью врачей-стоматологов.

В болезнях Олега Табакова обвинили стоматологов

 

Стоматологов в одной из частных клиник элитного уровня, в которой проходил лечение и профилактику Олег Табаков, обвиняют в непрофессионализме, который повлёк за собой критическое ухудшение здоровья актёра. Медицинские эксперты полагают, что стоматологи в клинике не уделили должное внимание воспалительным процессам, возникшим в ротовой полости артиста из-за установки зубных протезов. Воспалительные процессы в свою очередь привели к развитию заражения крови Табакова, что весьма негативно повлияло на его общее состояние.

По сообщению очевидцев, присутствовавших в непосредственной близости с актёром, перед введением в искусственную кому его сознание оставалось лишь частичным, так как актёр не мог узнать никого вокруг.
Александр Вест
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