Катя Семенова избавилась от депрессии, наколов тату

Певица Катя Семенова сделала себе татуировку, чтобы побороть депрессию. Она пережила болезненный развод с супругом.

Никита Готский

Семенова была в 90-х настоящей звездой, но постепенно ее слава принялась угасать. Материальные сложности, болезнь сестры, небольшая недвижимость и расставание с мужем вогнали Катю в депрессию. Такие события заставили певицу по-новому посмотреть на жизнь и сделать в ней перемены. Она сделала себе татуировку, наколов выражение: "Счастье это я".Недавний развод с Михаилом Церишенко оказался для Екатерины настоящим ударом, их 25-летний брак считался одним из наиболее крепких. Мужчина повстречал другую женщину, начал изменять, а Семенова пыталась спасти семью. В конечном счете у нее возникла реактивная депрессия, которую исполнительница поборола лишь недавно.Экс-муж певицы не отрицает своей вины. За все время жизни с певицей он привык к ней, но позже понял, что чувства угасли и нужны были перемены. "Прозрел, видимо, поздно", говорит Михаил.