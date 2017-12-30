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| | Катя Семенова избавилась от депрессии, наколов тату

Катя Семенова избавилась от депрессии, наколов тату

Вчера, 16:01
Певица Катя Семенова сделала себе татуировку, чтобы побороть депрессию. Она пережила болезненный развод с супругом.

Катя Семенова избавилась от депрессии, наколов тату

 

Семенова была в 90-х настоящей звездой, но постепенно ее слава принялась угасать. Материальные сложности, болезнь сестры, небольшая недвижимость и расставание с мужем вогнали Катю в депрессию. Такие события заставили певицу по-новому посмотреть на жизнь и сделать в ней перемены. Она сделала себе татуировку, наколов выражение: "Счастье это я". 

Недавний развод с Михаилом Церишенко оказался для Екатерины настоящим ударом, их 25-летний брак считался одним из наиболее крепких. Мужчина повстречал другую женщину, начал изменять, а Семенова пыталась спасти семью. В конечном счете у нее возникла реактивная депрессия, которую исполнительница поборола лишь недавно.

Экс-муж певицы не отрицает своей вины. За все время жизни с певицей он привык к ней, но позже понял, что чувства угасли и нужны были перемены. "Прозрел, видимо, поздно", говорит Михаил.
Никита Готский
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