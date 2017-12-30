Дуэт из Перми «Боня и Кузьмич» сняли новогоднее видео

Популярный дуэт «Боня и Кузьмич» из Перми порадовали своих поклонников очередным видеороликом, снятым в этот раз на новогоднюю тематику. Видео дуэта было размещено на их странице в Instagram.

Александр Вест

В сети микроблогов Instagram в официальном аккаунте пермского известного дуэта «Боня и Кузьмич» появился новогодний ролик, который знатно насмешил многих подписчиков. В начале видео можно заметить, как при помощи обратной записи волшебник как будто снова покрывает голые ели снегом. Далее по сюжету видеоролика волшебник встречает девицу-красу по аналогии с известной сказкой «Морозко». Как и в легендарном произведении в видеоролике Кузьмич спрашивает у девицы, замерзла ли она, на что она начинает выдвигать непомерные требования, поняв, что перед ней волшебник.Девушка тут же попросила автомобиль, жениха, который работает на «Газпром», а также квартиру. На это волшебник, не церемонясь ни секунды, напоминает, что им необходимо успеть на корпоратив, а не загадывать желания в лесу.