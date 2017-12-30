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| | Ивана Урганта попросили больше не гулять с невидимой собакой

Ивана Урганта попросили больше не гулять с невидимой собакой

Вчера, 16:01
Популярного российского телеведущего Ивана Урганта попросили больше не гулять с невидимой собакой, намекая на его очень «неважный» вид, как сообщает издание VistaNews.

Ивана Урганта попросили больше не гулять с невидимой собакой

 

Поклонников обеспокоило состояние знаменитости. После того, как завершился новогодний выпуск «Вечернего Урганта», где было много ярких номеров с участием большого количества артистов, здоровье ведущего пошатнулось. Иван Ургант сильно побледнел, и на фото видно, как он устал.

Ивана Урганта попросили больше не гулять с невидимой собакой

 

Интернет-пользователи стали спрашивать, в чём же дело, не добившись, впрочем, пока ответа. Некоторые решили, что Иван Ургант начал злоупотреблять алкоголем, потому у него синяки под глазами, а также нездоровый внешний вид. Один поклонник сравнил состояние ведущего с прогулкой с невидимой собакой, попросив перестать это делать.

Ирина Летинская
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