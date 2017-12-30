Ивана Урганта попросили больше не гулять с невидимой собакой

Мнения
Как встречают Новый год "звёзды".
От Редактора
Взрывы в космосе связаны с инопланетянами?
Отец ведущего Ивана Урганта, артист Андрей Ургант, поддержал его в конфликте с Владимиром Соловьёвым. Ургант-старший сказал, что всегда будет на стороне сына.
Народная артистка РФ Нина Ургант, бабушка известного телеведущего и актера Ивана Урганта, выпьет в его день рождения рюмочку спиртного за здоровье. Об этом она
У Ивана Урганта, отечественного актера, музыканта, шоумена, телеведущего и продюсера, родился племянник. Столь радостная новость мгновенно пролетела по всем