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| | Виктория Романец и Антон Гусев удивлены тем, что их «вырезали» из «Дома-2»

Виктория Романец и Антон Гусев удивлены тем, что их «вырезали» из «Дома-2»

Вчера, 14:31
Виктория Романец и Антон Гусев рассержены тем, что все кадры с их участием в новогоднем выпуске «Дома-2» были вырезаны. По словам 27-летней знаменитости, они с супругом дали отличное интервью, в котором рассказали о своих планах на будущий год и предстоящем новогоднем путешествии.

Виктория Романец и Антон Гусев удивлены тем, что их «вырезали» из «Дома-2»

 

Когда возмущенные знаменитости решили прояснить ситуацию, организаторы сказали им, что супруги стали слишком счастливыми. По их словам идеальные семейные отношения Виктории и Антона стали скучными для поклонников телестройки. Отсутствие ссор и вражды сделало ребят «некассовыми».

Тем не менее, зрители усомнились в достоверности этой версии. Поклонники реалити-шоу озвучили истинную, как они сами считают, причину отсутствия Гусева и Романец в кадре. По их мнению, ребят пригласили в шоу только в качестве статистов – никто изначально не думал делать на них главный акцент в выпуске.
Дарья Светозарова
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