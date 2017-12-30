Дмитрий Дмитренко вернулся к роли подкаблучника Ольги Рапунцель

Дмитрий Дмтренко после длительного перерыва вернулся на проект «Дом-2». Парень снова привыкает к роли подкаблучника Ольги Рапунцель.

Виктория Озерова

Дмитренко после возвращения на популярную телестройку пытается отстаивать свои позиции и не становится снова подкаблучником Ольги Рапунцель. Зрители же не верят в то, что такое может произойти, как и в то, что парень снова в шоу только ради семьи и ребенка. Поклонники отмечают, что, скорее всего, возвращение произошло из-за стремления к легким деньгам. В это же время Ольга Рапунцель заявила, что у них с Дмитрием будет второе бракосочетание. Так девушка надеется выиграть конкурс «Свадьба на миллион». Несмотря на то, что соревнование еще не началось, а рожать Ольге уже через пару месяцев, девушка не собирается покидать проект.Зрители полагают, что Ольга Рапунцель не уйдет в декретный отпуск, даже если ей придется рожать прямо на съемочной площадке. Ради победы она сделает все возможное.