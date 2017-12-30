Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Мнения

Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Как встречают Новый год "звёзды".

Мощный взрыв в январе 2018 и обитаемый спутник Юпитера: Что скрывает NASA о космосе?

От Редактора

Мощный взрыв в январе 2018 и обитаемый спутник Юпитера: Что скрывает NASA о космосе?

Взрывы в космосе связаны с инопланетянами?

Сюжеты :

Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя «Съедобные» тренды, которые исчезнут в 2018 году Анфиса Чехова написала новогодний стих о независимой женщине Анна Седокова завершила съёмки «Вокруг света во время декрета» 20 человек предстали перед судом в Вашингтоне по делу о сексе с несовершеннолетними Учёные изобрели пластырь, который доставляет лекарство от ожирения прямо «на место» Любители паранормального записали голоса в церкви, в которой на Рождество умирали дети Сборной России пообещали премию в 2 миллиарда рублей в случае победы на ЧМ-2018 Названы самые сексуальные женщины 2017 года
| | Дмитрий Дмитренко вернулся к роли подкаблучника Ольги Рапунцель

Дмитрий Дмитренко вернулся к роли подкаблучника Ольги Рапунцель

Вчера, 14:18
Дмитрий Дмтренко после длительного перерыва вернулся на проект «Дом-2». Парень снова привыкает к роли подкаблучника Ольги Рапунцель.

Дмитрий Дмитренко вернулся к роли подкаблучника Ольги Рапунцель

 

Дмитренко после возвращения на популярную телестройку пытается отстаивать свои позиции и не становится снова подкаблучником Ольги Рапунцель. Зрители же не верят в то, что такое может произойти, как и в то, что парень снова в шоу только ради семьи и ребенка. Поклонники отмечают, что, скорее всего, возвращение произошло из-за стремления к легким деньгам. В это же время Ольга Рапунцель заявила, что у них с Дмитрием будет второе бракосочетание. Так девушка надеется выиграть конкурс «Свадьба на миллион». Несмотря на то, что соревнование еще не началось, а рожать Ольге уже через пару месяцев, девушка не собирается покидать проект.

Зрители полагают, что Ольга Рапунцель не уйдет в декретный отпуск, даже если ей придется рожать прямо на съемочной площадке. Ради победы она сделает все возможное.
Виктория Озерова
Новости по теме
Жить без него не могу: Ольга Рапунцель собралась обвенчаться с Дмитриенко
Жить без него не могу: Ольга Рапунцель собралась обвенчаться с Дмитриенко

Скандальная участница проекта «Дом-2» Ольга Рапунцель, которая ещё пару недель назад всеми силами пыталась ускорить её расторжение брака с Дмитрием Дмитриенко,

Беременная Ольга Рапунцель собирается подать на развод
Беременная Ольга Рапунцель собирается подать на развод

Беременная Ольга Рапунцель задумывается о том, чтобы подать на развод. На крайние меры девушку толкает нежелание мужа работать. На данный момент Ольга

Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко проводят медовый месяц в Дубае
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко проводят медовый месяц в Дубае

Одни из самых ярких участников проекта «Дом-2» Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко отметили свадьбу 17 июня. Сразу после церемонии пара отправилась в медовый

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости