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| | Продюсер Кожевников назвал Ольгу Бузову "героиней эстрады"

Продюсер Кожевников назвал Ольгу Бузову "героиней эстрады"

Вчера, 14:11
Известную российскую телеведущую Ольгу Бузову можно считать "героиней эстрады". Так считает продюсер Сергей Кожевников.

 

По мнению генерального директора телеканала "ЖАРА", Бузова сегодня является примером уверенности и настойчивости для восходящих знаменитостей отечественного шоу-бизнеса. На своей странице в Instagram Кожевников опубликовал пост, в котором положительно отзывается о ведущей и певице, которую так нещадно критикуют музыкальные деятели.

Продюсер считает, Ольгу можно считать одной из целеустремленных героинь российской эстрады, она не останавливается перед появляющимися преградами. Кожевников советует другим поучиться уверенности в собственных силах.

Подписчики Кожевникова не согласились с его выражением. Они утверждают, что Бузова если и привлекает к себе внимание, то ненормальное. Фолловеры уверяют, что Бузовой необходимо много работать, дабы заслужить такие похвальные речи.
Никита Готский
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