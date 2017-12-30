Продюсер Кожевников назвал Ольгу Бузову "героиней эстрады"

Известную российскую телеведущую Ольгу Бузову можно считать "героиней эстрады". Так считает продюсер Сергей Кожевников.

Никита Готский

По мнению генерального директора телеканала "ЖАРА", Бузова сегодня является примером уверенности и настойчивости для восходящих знаменитостей отечественного шоу-бизнеса. На своей странице в Instagram Кожевников опубликовал пост, в котором положительно отзывается о ведущей и певице, которую так нещадно критикуют музыкальные деятели.Продюсер считает, Ольгу можно считать одной из целеустремленных героинь российской эстрады, она не останавливается перед появляющимися преградами. Кожевников советует другим поучиться уверенности в собственных силах.Подписчики Кожевникова не согласились с его выражением. Они утверждают, что Бузова если и привлекает к себе внимание, то ненормальное. Фолловеры уверяют, что Бузовой необходимо много работать, дабы заслужить такие похвальные речи.