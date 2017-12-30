Иван Ургант узнал секрет от Пелагеи, чем же кормится её муж-хоккеист

На наши экраны телевидения вышла программа «Смак», в которой участвовала артистка и певица Пелагея. Она рассказала, что у неё с мужем хоккеистом Иваном Телегиным, очень насыщенный график работы, из-за которого они практически не видятся. Муж очень рано уходит на тренировки, да и Пелагея сейчас гастролирует в качестве наставника в проекте «Голос». Также она поделилась, что ей панически не хватает времени на домашнюю суету: уборку и готовку. Впрочем, Ванн Телегин с большим пониманием относится к своей жене.