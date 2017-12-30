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| | Иван Ургант узнал секрет от Пелагеи, чем же кормится её муж-хоккеист

Иван Ургант узнал секрет от Пелагеи, чем же кормится её муж-хоккеист

Сегодня, 13:34
Артистка Пелагия пожаловалась Ивану Ургану на то, что у неё панически не хватает времени из-за работы на уборку и готовку пищи.

 

На наши экраны телевидения вышла программа «Смак», в которой участвовала артистка и певица Пелагея. Она рассказала, что у неё с мужем хоккеистом Иваном Телегиным, очень насыщенный график работы, из-за которого они практически не видятся. Муж очень рано уходит на тренировки, да и Пелагея сейчас гастролирует в качестве наставника в проекте «Голос». Также она поделилась, что ей панически не хватает времени на домашнюю суету: уборку и готовку. Впрочем, Ванн Телегин с большим пониманием относится к своей жене.

Певица призналась, что сейчас очень увлечена подготовкой к новогоднему празднику, покупке подарков и украшения елки. В новогоднюю ночь, под бой курантов, звезда всегда загадывает желание, так как до сих пор верит в чудеса, которые обязательно с ней произойдут. Ведь она в 2017 году впервые стала мамой.
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