Иван Ургант узнал секрет от Пелагеи, чем же кормится её муж-хоккеист

На наши экраны телевидения вышла программа «Смак», в которой участвовала артистка и певица Пелагея. Она рассказала, что у неё с мужем хоккеистом Иваном Телегиным, очень насыщенный график работы, из-за которого они практически не видятся. Муж очень рано уходит на тренировки, да и Пелагея сейчас гастролирует в качестве наставника в проекте «Голос». Также она поделилась, что ей панически не хватает времени на домашнюю суету: уборку и готовку. Впрочем, Ванн Телегин с большим пониманием относится к своей жене. На наши экраны телевидения вышла программа «Смак», в которой участвовала артистка и певица Пелагея. Она рассказала, что у неё с мужем хоккеистом Иваном Телегиным, очень насыщенный график работы, из-за которого они практически не видятся. Муж очень рано уходит на тренировки, да и Пелагея сейчас гастролирует в качестве наставника в проекте «Голос». Также она поделилась, что ей панически не хватает времени на домашнюю суету: уборку и готовку. Впрочем, Ванн Телегин с большим пониманием относится к своей жене.





Артистка Пелагия пожаловалась Ивану Ургану на то, что у неё панически не хватает времени из-за работы на уборку и готовку пищи.Певица призналась, что сейчас очень увлечена подготовкой к новогоднему празднику, покупке подарков и украшения елки. В новогоднюю ночь, под бой курантов, звезда всегда загадывает желание, так как до сих пор верит в чудеса, которые обязательно с ней произойдут. Ведь она в 2017 году впервые стала мамой.