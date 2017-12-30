Жители Воронежа раскритиковали модель с маленькой грудью

В Воронеже посмеялись над моделью с маленькой грудью. Об этом сообщает местная пресса.

Население города раскритиковало изображение одной из местных моделей, опубликовавшей фотографию, поставив Воронеж в геолокацию. На фото девушка изображается в нижнем белье. Пользователей Интернета возмутила ее небольшая грудь. Комментаторы считают, что с таким размером ей не нужно делать подобные снимки. Нашлись и те люди, что решили заступиться за модель, охарактеризовав ее грудь женственной и аккуратной. Далее пользователи обсуждали, стоит ли выделяться со скромными, но натуральными формами тогда, как многие девушки идут на проведение пластических операций, наращивая себе большие искусственные груди.

Никита Готский

Ранее порцию критики получила "русская Ким Кардашьян" Анастасия Квитко. В Сети модель выложила фото с новогодней елкой. В кадре звезда позирует в маленьком наряде белого цвет, который подчеркнул пышную фигуру девушки. По мнению ее подписчиков, все выставлено на всеобщее обозрение, причем пошло.