Дочь Анны Хилькевич сильно схожа со звездной матерью

Актриса Анна Хилькевич показала совместный снимок с дочерью. По мнению фанатов, девочка очень напоминает звездную мать.

Никита Готский

Актриса опубликовала изображение с участие родной дочери в Instagram. Нужно отметить, что двухлетняя Арианна больше напоминает свою светлоглазую и светловолосую мать, нежели отца Артура Волкова, являющегося кареглазым брюнетом.Подписчики звезды сериала "Универ" почти единогласно заявили об этом факторе, прокомментировав его под фотоснимком Хилькевич. По мнению фанатов, Арианна очень сильно не только схожа с матерью, но и красивее ее. "Вот даже красивее мамы", написал один подписчиков Хилькевич.Ранее СМИ сообщали, что актриса отправилась в Германию отмечать День рождения с друзьями. Поехал с ней и ее супруг Артур Волков.