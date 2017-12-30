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| | Анфиса Чехова написала новогодний стих о независимой женщине

Анфиса Чехова написала новогодний стих о независимой женщине

Сегодня, 12:55
Телеведущая Анфиса Чехова в последние дни декабря подводит итог уходящего года не простым постом, а целым стихом, который она посвятила независимой женщине.

Анфиса Чехова написала новогодний стих о независимой женщине

 

Своё творение Анфиса Чехова опубликовала в Instagram, сопроводив его фотографией себя под шикарной новогодней ёлкой, что очень символично. Телеведущая пишет, что не является для мужчины подарком, который он может обнаружить под праздничным деревом, проснувшись 1 января. Также мало просто «слушаться маму» и быть хорошим мальчиком. Для того чтобы заполучить такую женщину, как Анфиса Чехова, нужно приложить немалые усилия.

«Я не подарок! Быть вскрытой мне не-ин-те-ресно! 
Я не находка! Валяться в грязи нету сил. 
Я из другого, без ГлЮтена слеплена теста. 
Я достаюсь лишь тому, кто меня заслужил!» 

Подписчики поблагодарили звезду экранов за предновогоднюю мудрость, отображение в которой смогла найти не одна поклонница: «Слова независимой женищны». «Пора уже книгу издавать», - советуют фанаты Чеховой.
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