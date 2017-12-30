Алла Пугачева поделилась с поклонниками снимком маленькой Лизы

Максим Галкин был рад поделиться со своими поклонниками снимком помолодевшей Аллы Пугачевой с маленькой Лизой. Галкин выложил фото, своих любимых женщин, в социальной сети, которая произвела фурор среди фанатов. На снимке Алла Борисовна с Лизой сидят на диване в своем шикарном особняке. Лиза не смотря на столь ранний возраст, уже заработала свою первую золотую медаль по плаванию. Все поклонники отметили в комментариях, что они очень похожи друг на друга. Многие отметили, что прическа Аллы очень ей идет, с ровными волосами она выглядит моложе.