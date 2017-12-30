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| | Алла Пугачева поделилась с поклонниками снимком маленькой Лизы

Алла Пугачева поделилась с поклонниками снимком маленькой Лизы

Сегодня, 12:59
На канун Нового года взор множества поклонников порадовала фото Аллы Пугачевой с дочерью Лизой, которая как «две капли воды» похожа на свою маму.

 

Максим Галкин был рад поделиться со своими поклонниками снимком помолодевшей Аллы Пугачевой с маленькой Лизой. Галкин выложил фото, своих любимых женщин, в социальной сети, которая произвела фурор среди фанатов. На снимке Алла Борисовна с Лизой сидят на диване в своем шикарном особняке. Лиза не смотря на столь ранний возраст, уже заработала свою первую золотую медаль по плаванию. Все поклонники отметили в комментариях, что они очень похожи друг на друга. Многие отметили, что прическа Аллы очень ей идет, с ровными волосами она выглядит моложе.

Отметим, что Лиза не смотря на столь ранний возраст, уже заработала свою первую золотую медаль по плаванью, что произвело большое впечатление на поклонников. Недавно Максим Галкин и Алла Пугачева отметили своим детям четвертый день рождения. Праздник прошел на высшем уровне, ведущими были аниматоры. На именинах, в качестве гостей, присутствовали множество знаменитостей.
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